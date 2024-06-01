Польша объяснила, зачем в ночь на 1 июня поднимала военную авиацию

Командование Вооруженных сил Польши объяснило, что их военная авиация вместе с техникой союзников НАТО в ночь на 1 июня поднималась в небо для обеспечения собственной безопасности из-за «интенсивной деятельности» России, пишет РБК .

Польша и страны НАТО подняли в воздух самолеты из-за активных российских ударов по Украине. Когда интенсивность снизилась и упал уровень угрозы, военную технику снова посадили на землю.

«Польская армия на постоянной основе следит за ситуацией на территории Украины и всегда готова обеспечить безопасность польского воздушного пространства», — добавили в командовании.

Ранее сообщалось, что Польша и некоторые западные страны рискуют исчезнуть с карты Земли при исполнении всех угроз, направленных в адрес России. Такое предположение высказал аналитик Драго Боснич в статье для InfoBRICS.