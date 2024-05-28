InfoBRICS: Польша и США рискуют исчезнуть при реализации угрозы против России

Некоторые западные страны рискуют исчезнуть с карты мира, если они реализуют свои угрозы в адрес России, касающиеся ударов по ней, заявил аналитик Драго Боснич в статье для InfoBRICS. Его слова приводит РИА Новости .

Эксперт назвал «безумием» угрозы такой стране, как Россия. Боснич вспомнил, как глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил об американском ударе по российским позициям в зоне СВО на Украине в случае применения Москвой ядерного оружия.

«Сама Варшава должна понять, что одних лишь московских установок с термоядерным оружием в Калининградской области будет достаточно, чтобы превратить Польшу в радиоактивную пустошь практически навсегда — за считанные секунды», — предупредил Боснич.

При этом США, по его словам, ждет похожая участь. Несмотря на то, что уничтожение этой страны уйдет немного больше времени, ядерный потенциал РФ гарантирует факт того, что никто безнаказанно не сможет напасть на Москву, резюмировал Боснич.