Польша назвала реальный срок, который нужен НАТО на выполнение требований Трампа

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью Financial Times поддержал инициативу избранного президента США Дональда Трампа об увеличении оборонных расходов стран НАТО до 5% ВВП, а также назвал реальный срок, который потребуется альянсу для выполнения этого требования, пишет РИА Новости .

По словам Косиняка-Камыша, такая амбициозная задача оправдана, она заставит скептически настроенные государства всерьез задуматься о необходимости наращивания военного бюджета. Однако, как отметил министр, для достижения этого показателя странам альянса потребуется не менее 10 лет.

«Его не следует критиковать за то, что он поставил действительно амбициозную цель», — пояснил Косиняк-Камыш.

Комментируя ситуацию вокруг Украины, глава оборонного ведомства Польши категорически отверг идею размещения польских военных на украинской территории даже в случае перемирия. Он подчеркнул, что государствам, граничащим с зоной конфликта, следует воздержаться от военного присутствия в этом регионе.

Ранее в Германии указали на то, что Трамп может спровоцировать распад НАТО. Альянс может перестать существовать, если США решат вступить в вооруженный конфликт за Гренландию.