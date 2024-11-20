сегодня в 02:04

Украинский проект «анти-Россия» подходит к концу из-за разочарования Запада в Киеве, заявил RT первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Проект «анти-Россия» в лице Украины терпит сегодня неудачи, считает дипломат.

Поэтому Запад пытается вывести Киев на переговоры с Россией, выдавая ультиматумы России за «мирные формулы» Украины, отметил Полянский.

Ранее сообщалось, что «партнеры» киевского режима на фоне прихода Дональда Трампа к власти в США, будут подталкивать Владимира Зеленского к диалогу с Москвой.