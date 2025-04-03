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Полянский: почти вся территория Курской области освобождена

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Почти вся» территория Курской области освобождена после попытки террористического вторжения ВСУ в этот российский регион, сообщает РИА Новости.

«8 марта российская армия начала крупномасштабную операцию, направленную на вытеснение оставшихся сил противника», — отметил он.

По его словам, сейчас почти вся территория снова находится под контролем России.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее сообщалось, что Украина снова нарушила договоренности об энергетическом перемирии и атаковала объекты в Курской области.