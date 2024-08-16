Полянский не поверил в «пьяных украинских дайверов», взорвавших газопровод
Постпред России в ООН раскритиковал «украинскую» версию подрыва «СП»
Постпред России в ООН Дмитрий Полянский раскритиковал «украинскую» версию подрыва «Северных потоков», пишет ТАСС.
«Не знаю кем надо быть, чтобы поверить информации о том, что кучка пьяных украинских дайверов могла подорвать „Северные потоки“. — заявил дипломат в ходе дискуссии в соцсети Х.
По словам Полянского, нитки газопроводов располагаются на большой глубине и находятся под наблюдением западных стран.
«Это попытка отвлечь внимание и увести его от настоящих виновников этого преступления», — резюмировал постпред.
Ранее в западных СМИ появились статьи, что за подрывом «Северных потоков» стоит украинское руководство. В Киеве подозрения отвергают.