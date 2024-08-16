Полянский не поверил в «пьяных украинских дайверов», взорвавших газопровод

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«Не знаю кем надо быть, чтобы поверить информации о том, что кучка пьяных украинских дайверов могла подорвать „Северные потоки“. — заявил дипломат в ходе дискуссии в соцсети Х.

По словам Полянского, нитки газопроводов располагаются на большой глубине и находятся под наблюдением западных стран.

«Это попытка отвлечь внимание и увести его от настоящих виновников этого преступления», — резюмировал постпред.

Ранее в западных СМИ появились статьи, что за подрывом «Северных потоков» стоит украинское руководство. В Киеве подозрения отвергают.