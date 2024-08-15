В офисе Зеленского заявили, что Киев не причастен к подрыву «Северных потоков»

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал появившуюся в западных СМИ информацию, что за подрывом «Северных потоков» стоит украинское руководство. По его словам, Киев не имел ресурсов для совершения теракта подобного масштаба, сообщает ТАСС .

«Такой акт может быть осуществлен только при наличии обширных технических и финансовых ресурсов», — сказал Подоляк в интервью агентству Reuters.

Ранее экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный назвал провокацией опубликованную в западной прессе информацию, что он мог «отдать приказ о подрыве „Северных потоков“». Посол подчеркнул, что ВСУ не уполномочены проводить какие-либо миссии в других странах, а Киев не имеет отношения к подрыву газопроводов.

Диверсия на российских экспортных газопроводах в Европу произошла 26 сентября 2022 года близ острова Борнхольм в Балтийском море. Расследование проводили правоохранительные органы из разных стран. Согласно версии американского журналиста Сеймура Херша, «водолазы США заложили бомбу под газопроводы», а в действие устройство привели «специалисты из Норвегии».