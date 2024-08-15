В офисе Зеленского заявили, что Киев не причастен к подрыву «Северных потоков»
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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал появившуюся в западных СМИ информацию, что за подрывом «Северных потоков» стоит украинское руководство. По его словам, Киев не имел ресурсов для совершения теракта подобного масштаба, сообщает ТАСС.
«Такой акт может быть осуществлен только при наличии обширных технических и финансовых ресурсов», — сказал Подоляк в интервью агентству Reuters.
Ранее экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный назвал провокацией опубликованную в западной прессе информацию, что он мог «отдать приказ о подрыве „Северных потоков“». Посол подчеркнул, что ВСУ не уполномочены проводить какие-либо миссии в других странах, а Киев не имеет отношения к подрыву газопроводов.
Диверсия на российских экспортных газопроводах в Европу произошла 26 сентября 2022 года близ острова Борнхольм в Балтийском море. Расследование проводили правоохранительные органы из разных стран. Согласно версии американского журналиста Сеймура Херша, «водолазы США заложили бомбу под газопроводы», а в действие устройство привели «специалисты из Норвегии».