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Поляки возмутились реакцией Медведева на угрозы о санкциях ЕС

Польское издание PolskieRadio24 (PR24) отметило, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев жестко отреагировал на предупреждение ЕС о новых санкциях в случае отказа России от инициативы о прекращении огня на 30 дней, сообщает Общественная служба новостей .

«Дмитрий Медведев превзошел самого себя», — говорится в материале.

Ранее главы ФРГ, Британии, Франции и Польши потребовали от РФ 30-дневного перемирия, угрожая стране очередными жесткими санкциями.

В ответ Медведев резко раскритиковал данные требования, обвинив европейских лидеров в использовании миротворческих инициатив для подготовки к новой эскалации конфликта.

16 мая представители РФ и Украины провели прямые переговоры в Стамбуле. Они стали первыми с 2022 года и длились около двух часов.