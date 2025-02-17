Поляки устроили митинг против «украинской экспансии» в Варшаве

В Варшаве перед дверьми посольства Украины состоялся митинг против «украинской экспансии», приуроченный к 82-й годовщине Волынской резни, сообщает « Ридус ».

Организаторы акции пояснили, что с 17 по 23 февраля 1943 года прошла III конференция ОУН, на которой было принято решение о начале открытой партизанской войны на Волыни, что фактически означало резню.

На плакатах участников акции в Варшаве были надписи на польском: «Волынь, не забудем, не простим», «Зеленский! Признай геноцид польского народа!», «Вчера они нас убивали, сегодня мы им платим», и на украинском: «Хохол, повертайся додому!»

Один из организаторов митинга Славомир Закрзевски, координатор движения за суверенитет польского народа, отметил, что в феврале 1943 года члены ОУН приняли решение о геноциде польского народа.

«Сегодня мы своей акцией мы отвечаем Украине, в которой чествуют исполнителей массового убийства поляков», — заявил координатор Международного общественно-политического движения «Русско-славянское объединение и возрождение» в Польше Артур Чмок.