Политолог Живов задумался о привлечении хуситов к охране Черного моря
Политолог и военный блогер Алексей Живов озвучил предложение о привлечении хуситов к охране воздушного пространства над акваторией Черного моря, после того, как они успешно атаковали особый американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр», пишет «Царьград».
Живов считает, что хуситы могут помочь России защитить воздушное пространство над Черным морем, так как уже сумели перекрыть доступ для самого легендарного американского авианосца к Красному морю.
«Может, нам как ландскнехтов нанять хуситов, чтобы они вычистили небо над Черным морем от британских и американских беспилотников? Все же парни не робкого десятка: сбивают американские БПЛА, атакуют корабли, и до сих пор живы», — предложил политолог.
Ранее президент России во время пресс-конференции с главами мировых информационных агентств уже прямо предупредил США и Запад, что если они продолжат спонсировать Украину и вооружать ее, то Москва может поставить оружие для защиты страны в другие регионы мира, откуда по недружественным странам можно нанести чувствительный удар.