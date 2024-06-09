Политолог Живов задумался о привлечении хуситов к охране Черного моря

Политолог и военный блогер Алексей Живов озвучил предложение о привлечении хуситов к охране воздушного пространства над акваторией Черного моря, после того, как они успешно атаковали особый американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр», пишет «Царьград» .

Живов считает, что хуситы могут помочь России защитить воздушное пространство над Черным морем, так как уже сумели перекрыть доступ для самого легендарного американского авианосца к Красному морю.

«Может, нам как ландскнехтов нанять хуситов, чтобы они вычистили небо над Черным морем от британских и американских беспилотников? Все же парни не робкого десятка: сбивают американские БПЛА, атакуют корабли, и до сих пор живы», — предложил политолог.

Ранее президент России во время пресс-конференции с главами мировых информационных агентств уже прямо предупредил США и Запад, что если они продолжат спонсировать Украину и вооружать ее, то Москва может поставить оружие для защиты страны в другие регионы мира, откуда по недружественным странам можно нанести чувствительный удар.