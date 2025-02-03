Политолог: Зеленский использовал США как дойную корову

Президент Украины Владимир Зеленский успешно использовал США как дойную корову, и, вероятно, не только для обеспечения ВСУ, но и для личного обогащения, сообщил РИАМО политолог, гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«С точки зрения психологии управления, его новая риторика связана с тем, что военная помощь приостановлена, а в США начинается аудит того, как тратились выделенные Украине деньги. Пытается ли он выгородить Байдена (экс-президент США Джо Байден — ред.)? Вряд ли. Для Зеленского Байден прекратил существование 19 января — в день, когда он сложил полномочия», — сказал Сипров.

Он отметил, что масштабы помощи действительно огромные, а живые деньги осваивались практически бесконтрольно. На этом фоне вспоминает анекдот: «Дорогой дядя Изя, сообщаем тебе, что письма, в котором ты просишь у нас денег, мы не получали».

«Заявление Зеленского о действительных объемах американской военной помощи, поступившей на Украину с начала специальной военной операции, на мой взгляд, связано прежде всего с тем, что эта лавочка закрывается. США перестают быть главным спонсором киевского режима. Именно поэтому он акцентировал внимание на том, что помощь поступала не только деньгами, но и вооружением, техникой, боеприпасами и материалами, необходимыми для поддержания обороноспособности Украины», — разъяснил политолог.

Сипров уточнил, что разобраться, в какой пропорции распределялась эта помощь — сколько поступило деньгами, а сколько в виде материальных ресурсов — сейчас сложно.

«Финансирование шло по разным каналам: через официальные организации США, коммерческие структуры, различные фонды. Кроме того, отдельно помогали европейские страны. Поэтому точная сумма — это всегда простор для манипуляций, а Зеленский мастер таких словесных конструкций. В ближайшее время хаотичные, противоречивые заявления украинских политиков, включая Зеленского, будут звучать все чаще. Но более показательным станет хаотичность его действий», — отметил эксперт.

По оценке политолога, Зеленский потерял личную мотивацию. Пока деньги шли стабильно, он мог конвертировать власть в богатство. Теперь этой возможности больше нет, и, скорее всего, он ищет пути, как «соскочить» с должности. Тем более, что его легитимность давно под вопросом.