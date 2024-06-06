Политолог Забаринский: невозможно говорить о «многополярности» без БРИКС и ШОС

Во второй день ежегодного Петербургского международного экономического форума будут подниматься вопросы «многополярности» мира и гармоничного сотрудничества между странами, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Георгий Забаринский.

«Ежегодный Петербургский международный экономический форум всегда был больше, чем про экономику. На нем дипломаты, предприниматели, чиновники и эксперты всегда стремились обсудить вопросы комплексно, то есть с максимально возможным охватом. Очередной, уже 27-й форум, продолжает эту традицию и посвящен темам, которые волнуют отечественное и международное сообщество», - сказал Забаринский.

Он отметил, что среди всех направлений обсуждения второго дня форума можно выделить дискуссии о многополярной экономике и альтернативную логистику.

По его словам, нельзя не упомянуть Севморпуть, который способен безопасно и в короткие сроки переместить тонны грузов из Азии в Европу. Другим маршрутом является возводимый коридор «Север-Юг», соединяющий российские сети железных дорог с Ираном и его южными портами.

Оба направления сокращают логистические издержки, давая при этом импульс развития связанным через них экономикам, добавил политолог.

«Говоря о перевозке товаров, невозможно не упомянуть способы оплаты и гарантии, которые очень актуальны в связи с ограничительными мерами Запада. Тут, конечно, не обойдется без обсуждения банковского сектора, страхования, криптовалют, то есть разговор пойдет об альтернативной инфраструктуре трансграничных платежей», - добавил Забаринский.

При этом политолог отметил, что нельзя говорить о «многополярности» без соответствующих «полюсов силы», крупнейшими из которых являются БРИКС и ШОС.

«Взаимодействуя в рамках таких объединений, страны получают уникальные возможности развития тех секторов экономик, которые «душатся» глобалистскими организациями. Логика ясна: Западу не нужны конкуренты, поэтому он не дает им развиться», - заявил Забаринский.

Также эксперт отметил, что особое место будет уделено формируемому российскому макрорегиону, в частности, ЕАЭС, его взаимодействию с другими объединениями Евразии, такими как ШОС и АСЕАН.

Упор в обсуждении будет делаться именно на гармоничное сотрудничество в рамках инициативы Владимира Путина о Большом Евразийском партнерстве, заключил Забаринский.