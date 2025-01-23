Политолог: у Трампа есть некоторые рычаги для урегулирования на Украине

Внешняя политика Соединенных Штатов все же дает президенту США Дональду Трампу определенные рычаги для урегулирования конфликта на Украине, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

Ранее ведущее американское политическое издание The Hill сообщило, что у Трампа нет действенных рычагов в отношении России в решении украинского конфликта. Несмотря на категорические заявления американского лидера в отношении России, реальными инструментами воздействия он не располагает.

«Соглашусь, что у Трампа нет инструментов для ультимативной политики ни в отношении России, ни в отношении Украины. Однако внешняя политика Соединенных Штатов все же дает ему определенные рычаги для урегулирования конфликта. В отношении России Трамп уже озвучил возможные меры. Они не сработают ультимативно, но российские власти могут их принять к сведению», — сказал Косоруков.

Он добавил, что среди них, например, обещание не включать Украину в НАТО или предложения в экономической сфере, которые могут быть интересны, но только как результат урегулирования конфликта, а не как условия для начала переговоров.

«Россия как страна с адекватным руководством готова к диалогу. Никто изначально не хотел, чтобы ситуация зашла так далеко. В 2014 году обсуждалось сохранение Украины во внеблоковом статусе, отказ от навязывания евроассоциации, чтобы сохранить статус-кво в Восточной Европе. Однако американцы отказались от такого сценария», — отметил политолог.

Косоруков уточнил, что в случае ультимативной политики в отношении Украины Трамп вряд ли сможет действовать напрямую. В США существует партийный консенсус относительно влияния на Украину.

«Скорее всего, Украине будут предложены гарантии безопасности вне НАТО, поставки вооружений, экономическая помощь и проекты восстановления. Однако заставить (президента Украины Владимира — ред.) Зеленского завершить конфликт при помощи ультиматума не получится. Это вызовет внутренний протест в украинском обществе, а самого Зеленского в этом вопросе могут просто не поддержать», — рассказал эксперт.