Политолог: у МВД Эстонии нездоровая зацикленность на теме России и РПЦ

С тем же успехом, с каким глава министерства внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс хочет признать террористической организацией РПЦ, он может попробовать сделать это в отношении Ватикана, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

Ранее Ляэнеметс предложил парламенту страны Рийгикогу признать Московский патриархат террористической организацией. Ляэнеметс заявил, что с учетом «имеющегося контекста» у него нет другого выбора.

«Какая-то нездоровая зацикленность Лаури Ляэнеметса на теме России, в частности, на деятельности РПЦ. Просто у МВД и МИД Эстонии позиции приблизительно схожи. С тем же успехом можно признать террористической организацией Ватикан. Нужно понимать, что с РПЦ ведут диалог различные мировые конфессии и папа римский совершенно спокойно встречается с патриархом, подписывает различные декларации», — сказал Косоруков.

Он добавил, что у Эстонии прослеживается неадекватная внешнеполитическая позиция.

«Основная задача эстонских властей — разорвать канонические связи между эстонской православной церковью и РПЦ. Местных прихожан это в общем-то не коснется, хотя в организационном смысле это безусловно создаст раскол. При этом в Эстонии наблюдается интересный тренд. Все люди, кто хоть как-то поддерживает политику России — внутреннюю, внешнюю, могут быть просто объявлены террористами и выдворены из страны», — отметил политолог.