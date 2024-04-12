В МВД Эстонии хотят признать Московский патриархат террористической организацией

Ляэнеметс заявил, что с учетом «имеющегося контекста» у него нет другого выбора. Глава МВД Эстонии намерен предложить парламенту признать Московский патриархат организацией, поддерживающей терроризм.

Газета Postimees сообщает, что суд Эстонии может запретить деятельность Московского патриархата. По словам Ляэнеметса, это решение не отразиться на прихожанах — храмы по-прежнему будут открыты.

«Но связи с Москвой будут разорваны», — добавил глава МВД страны.

Ранее премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что ее решение повысить военные расходы означает для нее «политический самоубийство», но у нее нет другого выбора. Решение о повышении налогов для обеспечения увеличения военных расходов вызвало крайне негативную реакцию в стране.