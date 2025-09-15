Политолог: Трамп хочет сохранить баланс между давлением на РФ и интересами США

Американский политолог Константин Блохин заявил, что президент США Дональд Трамп стремится отсрочить введение новых антироссийских санкций, чтобы сохранить возможность для развития отношений между Штатами и РФ, несмотря на давление сторонников жесткой линии в Вашингтоне, сообщает Общественная Служба Новостей .

Ранее Трамп направил странам НАТО письмо, в котором выразил готовность ввести жесткие санкции против России для урегулирования конфликта на Украине. Однако, по его словам, это возможно только при условии, что все члены альянса откажутся от закупок российской нефти и введут торговые пошлины против Китая в размере 50–100%. Он подчеркнул, что торговля отдельных стран НАТО с Москвой ослабляет позиции альянса на переговорах.

Блохин считает, что заявление Трампа — это попытка отложить введение новых санкций под видом ужесточения политики. Эксперт отметил, что Вашингтон заинтересован в восстановлении экономических связей с Москвой, но конфликт на Украине мешает этому процессу. По мнению политолога, Трамп вынужден лавировать между требованиями сторонников жесткой линии в США и необходимостью сохранить возможности для диалога с Россией.

«Трамп говорит: „Я введу санкции, если вы все тоже введете, и не только против России, но и против ее партнеров, да все сразу махом“. А это не просто торговая и санкционная война, это, по сути, экономическая катастрофа в глобальном масштабе», — пояснил Блохин.

Он добавил, что если европейские страны откажутся от российской нефти и введут пошлины против Китая, это усилит их экономическую зависимость от США.

Эксперт также отметил, что перспектива масштабной санкционной войны между Москвой и Вашингтоном сейчас маловероятна из-за отсутствия значимой экономической взаимозависимости. По словам Блохина, после встречи Трампа и Путина на Аляске стороны договорились о новых этапах переговоров, однако прогресс затруднен из-за позиции Украины и Европы. Блохин подчеркнул, что Трамп не может полностью выйти из конфликта на Украине, но и не хочет терять возможность для сближения с Россией, поскольку это отвечает экономическим интересам США.