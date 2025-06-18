Политолог: ставка Трампа на войну с Ираном провалилась, усилив раскол в США

Журналист Такер Карлсон, миллиардер Илон Маск и другие видные республиканцы призывают прекратить эскалацию с Ираном, а президент Дональд Трамп колеблется. Он оказался в сложном положении: ставка на конфликт не оправдалась, а раскол внутри страны становится все очевиднее, считает политолог-американист Малек Дудаков. Об этом сообщил «Царьград» .

Трамп зажат между обязательствами перед Израилем и жесткой позицией республиканских «ястребов» с одной стороны и растущим недовольством избирателей и влиятельных медиафигур — с другой. Война с Ираном не получила поддержки, и среди республиканцев нарастают разногласия. Американцы устали от эскалации между Израилем и Ираном. Многие считают, что поддерживать Израиль сейчас неэтично. Эту точку зрения разделяет и Такер Карлсон, ключевой голос республиканцев. Он предупредил, что участие США в войне «означит конец американской империи» и президентства Трампа, добавив, что американская армия «не готова к серьёзной войне». К нему присоединились другие влиятельные лица — бывший советник Трампа Стив Бэннон и Илон Маск.

Как отмечает политолог-американист Малек Дудаков, такая позиция меняет расстановку сил. Трампу пришлось резко сменить тон. Сначала он призвал к миру, затем резко ответил Карлсону, однако эта реакция выглядела скорее формальной, словно он просто отрабатывает позицию, в которую не верит.

«Трамп действительно хотел бы сейчас как-то договориться с Ираном. Не в интересах Трампа, чтобы эскалация продолжалась бесконечно. Но при этом он хотел бы договориться с позиции силы. Поэтому он сам, как мы видим, сейчас риторически повышает ставки. Идут эти сигналы о том, что могут отправить они все-таки эти противобункерные авиабомбы большого калибра Израилю. Это для Трампа, что называется, переговорная позиция», — сказал Дудаков.

Однако эта опасная игра начинает ему вредить. Раскол среди республиканцев усиливается.ктивное вмешательство в конфликт может разрушить его шансы на переизбрание.

«Если Трамп напрямую вовлечётся в этот конфликт, завязнет в нём, то это обрушит его рейтинги и может подорвать его президентство. Даже если он от власти не уйдёт за это время, он уже превратится в таком случае в хромую утку», — отметил Дудаков.

Ранее стало известно, как война с Ираном раскрывает слабость союзников.