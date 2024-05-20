Политолог спрогнозировал будущий политический курс Ирана после гибели Раиси

После смерти президента Ирана Ибрагима Раиси внутриполитический курс ужесточится, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Я думаю, что будет ужесточение внутриполитического курса. Пойдет подготовка к внешнеполитической наступательной политике, потому что Ирану нужно продвигать свои интересы, не дать себя ограничивать. Это подразумевает, в том числе, антиизраильский курс. Но этот курс, соответственно, прагматичный, и он, безусловно, в пользу БРИКС», — сказал Косоруков.

Он добавил, что правовая система и дальше будет ужесточаться.

«Это не приведет к каким-то внутриполитическим протестам или действиям, потому что любая агрессия извне иранским обществом воспринимается как удар по национальному престижу, по национальному суверенитету. Это сплачивает иранское население, прежде всего против Запада», — отметил политолог.

Косоруков резюмировал, что Иран — очень сильная страна с мощной политической системой.

«Дело даже не в религиозной составляющей, а просто в исторических традициях. Это государство имеет более трех тысяч лет письменной истории. Это очень серьезный игрок», — заключил эксперт.

Ранее стало известно о крушении самолета президента Ирана. На борту вместе с Раиси находились министр иностранных дел и ряд официальных лиц. Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил информацию о гибели главы государства.