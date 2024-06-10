сегодня в 14:28

Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин считает, что французский президент Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц пытаются сохранить власть, продвигая украинскую повестку.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что лидерам европейских государств, с треском проигравшим выборы в Европарламент, необходимо покинуть свои посты.

По мнению Смолина, эти высокопоставленные политики уйдут в отставку, только когда разочаруют своих кураторов.

«Силы, которые выступили против устоявшихся отношений с Россией, находятся в тяжелом положении, и только политическая повестка борьбы за Украину, за помощь Киеву, по мнению этих политиков, может продлить их власть», — объяснил эксперт в эфире радио Sputnik.

Политолог добавил, что ради сохранения своих должностей Макрон и Шольц хотят продержаться «на украинской карте».