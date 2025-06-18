По словам доктора политических наук и первого министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука, США демонстрируют явные признаки подготовки к военному конфликту с Ираном. Об этом говорит увеличение активности Пентагона, включая вылеты американских самолетов-заправщиков. Политолог рассказал, что может сделать Россия как союзник Ирана, сообщил «Царьград» .

По словам аналитиков, перед первой израильской атакой на Иран в ночь на 13 июня в Пентагоне резко выросло число заказов пиццы. Это указывает на то, что сотрудники Минобороны США задержались на работе. Такое часто бывает при подготовке к масштабным операциям. Теперь, когда конфликт между Израилем и Ираном обострился, ситуация повторилась — во вторник снова зафиксирован всплеск заказов фастфуда в районе Пентагона и Белого дома.

По мнению политолога Андрея Пинчука, израильская операция с самого начала была американской. Израиль здесь выступает как прокси-сила США, а прямое вмешательство Штатов в конфликт уже не вызывает сомнений, особенно после отправки самолетов-заправщиков к Ирану. Однако Запад получил неожиданный сигнал: китайские военно-транспортные самолеты также направились в этот регион, что показывает наличие союзников не только у Израиля.

Пинчук считает, что в сложившейся ситуации главный вопрос для России — будет ли она участвовать в этом противостоянии? Военные эксперты отмечают, что возможности Москвы ограничены. Во-первых, она уже задействована в крупном конфликте, отвлекающем ее ресурсы. Во-вторых, у России нет удобных баз рядом с Ираном. Хотя российская база в Сирии существует, после падения режима Асада ее статус неясен из-за отсутствия стабильных отношений с новыми властями.

«Мощных военных баз по соседству у нас нет, в том числе благодаря нашему попустительству в падении режима Асада. Хотя в падении режима Асада виноват в первую очередь сам Асад. И в этой связи ритуальные заявления, которые делает наш МИД, — это то немногое, что нам осталось в данной ситуации», — отметил Пинчук.

Эксперт также подчеркнул, что Иран долго колебался в вопросе военного сотрудничества с Россией, откладывая ратификацию союзного договора. Лишь после атаки Израиля Тегеран подписал документ. По мнению обозревателя, такая нерешительность сыграла против Ирана, и России стоит учесть этот урок, чтобы не оказаться в аналогичной ситуации.

Ранее Пинчук отметил: Иран показал, что Россия допустила ошибку из-за «некоторых персонажей».