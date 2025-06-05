Политолог Сипров: разговоры Путина и Трампа могут привести к необычным альянсам

Разговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа служат сигналом нормализации отношений и могут привести к образованию неожиданных альянсов, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил информацию, что 4 июня президент РФ Владимир Путин по телефону пообщался с американским лидером Дональдом Трампом. Главы двух стран обсудили в том числе украинский кризис и намерение вместе работать над его урегулированием, но вопросы меморандумов не поднимались.

«Телефонные разговоры между президентами России и США уже стали символом стремления национальных лидеров к нормализации отношений; примечательно, что инициатива в очередной раз исходила от американской стороны, а это свидетельствует как минимум о двух вещах, прежде всего о том, что президент США понимает масштабы проблем и рисков, созданных его предшественниками», — сказал Сипров.

Он добавил, что, судя по всему, Дональд Трамп ищет в лице России опору для своих политических и экономических начинаний, при этом он не сомневается в надежности Владимира Путина как партнера.

«Предположу, что доверительные отношения между президентами могут уже в самое ближайшее время обернуться появлением немыслимых еще полгода назад политических альянсов, в которые могут войти традиционалистские, консервативные политические режимы: у нас есть общий враг — либеральные глобалисты», — подчеркнул политолог.

Сипров разъяснил, что внутри Америки эта сила представлена пресловутым «глубинным государством», которое сейчас саботирует работу вашингтонской администрации. На внешнем контуре Трамп сталкивается с евроатлантистской фрондой, «штаб-квартира» которой находится в Лондоне.

«Кстати, лидеры „антитрамповского клуба“: британский премьер (Кир — ред.) Стармер, французский президент (Эммануэль — ред.) Макрон, канцлер ФРГ (Фридрих — ред.) Мерц составляют костяк так называемой „коалиции желающих“ — сторонников продолжения украинского конфликта. Сделаю интуитивное предположение, что главы государств не могли обойти вниманием эту самую острую проблему текущего момента: формирования под эгидой Лондона агрессивного и неразборчивого в методах политической борьбы „еврорейха“», — отметил эксперт.