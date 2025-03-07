Политолог Сипров: последней от санкций в отношении РФ откажется Великобритания

Скорее всего, последними от антироссийских санкций откажутся Великобритания и страны, поддерживающие антитрампскую коалицию в Европе, сообщил РИАМО политолог, гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Напротив, ближайшие союзники США — Южная Корея, Япония — последуют за Вашингтоном и начнут снимать ограничения по его примеру. Если ориентироваться на прогнозы Торговой палаты США, в первую очередь снимут санкции в тех отраслях, где самим американцам это наиболее выгодно», — сказал Сипров.

Он добавил, что, например, это может быть авиационная промышленность: ведущие производители, в том числе Boeing, сейчас испытывают серьезные трудности. Американцы могут попытаться компенсировать дефицит важных компонентов, в том числе сырья, необходимого для восстановления производства, за счет поставок из России.

«Еще одно перспективное направление — банковский сектор. В случае снятия санкций потребуется восстанавливать финансовые связи между банковскими системами двух стран. Также нельзя исключать автомобильную промышленность. Здесь встанет вопрос о конкуренции с Китаем, но многое будет зависеть от позиции США», — отметил политолог.

По его словам, американцы могут сделать интересное предложение, учитывая исторический опыт: например, Горьковский автозавод в СССР был построен с участием специалистов и технологий США, что позволило наладить производство автомобилей в советское время

Как уточнил Сипров, форматов взаимодействия может быть много, но их реализация зависит от политических решений. Если противоречия между Россией и США удастся урегулировать, для американских компаний могут создать благоприятные условия для выхода или возвращения на отечественный рынок.

«При этом стоит отметить, что курс России на технологический суверенитет остается неизменным. Даже в случае улучшения торгово-экономических отношений никто не будет жертвовать стратегическими интересами в пользу сиюминутных выгод американского бизнеса», — резюмировал эксперт.