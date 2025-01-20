Что касается «подарков на память» заложникам от ХАМАС, это верх цинизма, наглости и плевок в саму идею гуманного отношения к людям, сообщил РИАМО политолог, гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

Ранее Ynet сообщил, что освобожденные в секторе Газа израильские заложницы получили от палестинского движения ХАМАС пакеты с подарками с символикой боевого крыла ХАМАС. Там в том числе были открытки с видами Газы. В комплекте еще были «сертификаты об освобождении».

«Что касается „подарков“ заложникам, это верх цинизма, наглости и плевок в саму идею гуманного отношения к людям. Это еще одно напоминание о том, что противостояние между ХАМАС и Израилем не прекратилось и, скорее всего, не прекратится в будущем. От ХАМАС можно ожидать чего угодно, включая новые террористические атаки, еще более жестокие и страшные, чем та, которую они осуществили 7 октября 2023 года», — сказал Сипров.

Он добавил, что острая фаза противостояния Израиля и группировки ХАМАС в секторе Газа закончилась ничьей. Сейчас обе стороны попытаются представить итоги этого конфликта как свою победу или как минимум показать себя в выгодном свете. Каждая сторона будет стремиться выглядеть, если не победителем, то хотя бы благородным противником, следующим идеалам гуманизма.

ХАМАС — террористы?

«Организация ХАМАС официально не считается террористической в России. Тем не менее их методы, история и происхождение связаны с использованием террористических технологий, прокси-структур и радикальных исламистских идей при формировании политики, целей и задач. Именно поэтому такие попытки ХАМАС показать себя „приличными людьми“ выглядят крайне цинично. Это мое мнение, но я не считаю ХАМАС приличной организацией», — поделился политолог.

Сипров отметил, что хоть в России они и не признаны террористами, но это структура, которая в своей борьбе против Израиля использовала исключительно террористические методы. Никаких «подарков» от этих людей не стоило ожидать и в будущем их тоже ждать не стоит.

«Безусловно, я не оправдываю действия израильтян, но полагаю, что после событий в октябре 2023 года у руководства Израиля не оставалось других вариантов. Возможно, их действия были чрезмерно жестокими, но они действовали вынужденно. По итогам вторжения Израиля в сектор Газа погибли около 47 тыс. человек, а в самом регионе произошла гуманитарная катастрофа. Однако важно помнить, что этот конфликт был полностью спровоцирован ХАМАС и теми силами, которые стоят за ними — такими как Катар и вероятно Великобритания», — заключил эксперт.