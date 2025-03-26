Политолог Сипров: новая зерновая сделка пробивает брешь в санкционной политике Запада

Новая версия черноморской зерновой сделки может стать поворотным моментом в экономических отношениях между Россией и США, пробивающим брешь в санкционной политике, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Одним из важных итогов консультации стало отделение политических вопросов от экономических проблем в двухсторонних отношениях. Новая версия Черноморской инициативы гарантировала интересы американских бизнесов на Украине, тем самым их вывели из игры. Подконтрольная им энергетическая инфраструктура теперь в безопасности, а сельхозпродукция будет беспрепятственно вывозиться. То есть, с американской стороны на процесс урегулирования теперь будет влиять только одна сила: администрация Дональда Трампа», — сказал Сипров.

По его словам, то же самое можно сказать и о российском бизнесе, заинтересованном в снятии санкций. «СВО теперь — не их забота», — добавил политолог.

«По сути, новая зерновая сделка пробивает брешь в санкционной стене, выстроенной прежней вашингтонской администрацией. То есть, за бортом переговорного процесса остались и те, кто намерен продолжать играть в санкционную политику», — подчеркнул политолог.

По мнению Сипрова, важно, как детально стороны проработали конкретные шаги по демонтажу «невыгодных и непродуманных решений», мешающих развитию нормальных торговых и экономических отношений.

«Если российско-американские инициативы по разблокированию SWIFT и свободному перемещению российской сельскохозяйственной и химической продукции будут реализованы, то и вся остальная санкционная система начнет рассыпаться», — заключил он.

Ранее Кремль сообщал, что договоренности России и США по Черному морю вступят в силу только после того, как Запад снимет санкции с ряда российских банков и обратно подключит их к SWIFT. Москва выступает за возобновление зерновой сделки, но в более приемлемой для всех форме и с условиями предварительного ослабления санкций.