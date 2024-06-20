Политолог Симонова объяснила значение необычного подарка Путину от Ким Чен Ына

сегодня в 15:05

С символической точки зрения вручение собак редкой породы — дорогой не только в материальном, но и в духовном плане, подарок означает глубокое уважение к президенту Владимиру Путину, признание его моральной силы и власти, сообщила РИАМО политолог-международник, востоковед Анастасия Симонова.

«Это подчеркивает и тот факт, что собаки породы пхунсан являются не просто дорогими охотничьими собаками представителей элиты, но и одним из национальных достояний КНДР», – сказала Симонова.

Она отметила, что популяция представителей данной породы крайне малочисленна и встречается преимущественно только на территории Северной Кореи.

«Таким образом, подаренные собаки лучше любых бумажных договоров свидетельствуют о намерении Ким Чен Ына сотрудничать с Владимиром Путиным», – заключила политолог.

При посещении КНДР лидер страны Ким Чен Ын преподнес Владимиру Путину двух собак очень редкой породы – пхунсан. Ее вывели от волков, а название вид получил от гор в округе Пхунсан