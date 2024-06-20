Политолог Симонова объяснила значение необычного подарка Путину от Ким Чен Ына
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С символической точки зрения вручение собак редкой породы — дорогой не только в материальном, но и в духовном плане, подарок означает глубокое уважение к президенту Владимиру Путину, признание его моральной силы и власти, сообщила РИАМО политолог-международник, востоковед Анастасия Симонова.
«Это подчеркивает и тот факт, что собаки породы пхунсан являются не просто дорогими охотничьими собаками представителей элиты, но и одним из национальных достояний КНДР», – сказала Симонова.
Она отметила, что популяция представителей данной породы крайне малочисленна и встречается преимущественно только на территории Северной Кореи.
«Таким образом, подаренные собаки лучше любых бумажных договоров свидетельствуют о намерении Ким Чен Ына сотрудничать с Владимиром Путиным», – заключила политолог.
При посещении КНДР лидер страны Ким Чен Ын преподнес Владимиру Путину двух собак очень редкой породы – пхунсан. Ее вывели от волков, а название вид получил от гор в округе Пхунсан