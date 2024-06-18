Политолог Симонова: Урсула фон дер Ляйен сохранит за собой пост главы ЕК

Урсула фон дер Ляйен с очень высокой долей вероятности может сохранить за собой нынешний пост главы Еврокомиссии, сообщила РИАМО политолог-международник Анастасия Симонова.

«Это связано с сильными позициями ее партии как на родине, так и на уровне ЕС», — сказала Симонова.

Она пояснила, что Урсула фон дер Ляйен, с точки зрения европейских политиков, показала себя как знающий и опытный руководитель.

«Есть страны, которые не слишком ратуют за переизбрание госпожи фон дер Ляйен, однако не думаю, что этот факт в корне изменит развитие данного электорального процесса», — отметила политолог.

Ранее стало известно, что главы стран Евросоюза не пришли к соглашению о переназначении фон дер Ляйен на должность председателя ЕК.