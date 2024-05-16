Политолог Ширинкина объяснила выбор КНР для первой зарубежной поездки Путина

Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Анна Ширинкина рассказала РИАМО, что в политическом сообществе никто не удивился выбором именно Китая для первой заграничной поездки вновь избранного президента России Владимира Путина.

Ширинкина подчеркнула, что Россия и Китай последнее десятилетие поддерживают тесную дружбу. Си Цзиньпин в марте 2023 года после переизбрания на пост председателя КНР свой первый зарубежный визит совершил в Москву. Нынешняя поездка Путина в Китай является зеркальным дружественным жестом.

«Сегодня новоизбранный президент России совершает зеркальный жест, подтверждающий высокий статус отношений между странами, которые развиваются плавно и стабильно. Выстраивая такую коммуникацию, Россия и Китай устанавливают эталон взаимодействия в многополярном мире», — пояснила Ширинкина.

Политолог также подчеркнула, что далеко не все страны мира рады хорошим отношениями между Москвой и Пекином. Западные СМИ уже несколько дней пестрят заголовками о якобы сговоре между РФ и КНР, который не смогли сорвать даже санкции.

Ширинкина выразила уверенность, что схожесть путей России и Китая станет некой путеводной звездной в построении справедливого и взаимовыгодного миропорядка.

Ранее Путин и Цзиньпин в общем заявлении сообщили, что видят, как США все еще мыслят категориями «холодной войны». Главы России и Китая указали Вашингтону, что пора менять свои взгляды.