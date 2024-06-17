Политолог разъяснил, почему не все страны подписали коммюнике по конференции по Украине

Предсказуемо, все пункты коммюнике прошедшей в Швейцарии конференции по Украине оказались лишь чисто декларативными, сообщил РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Константин Бобров.

Предсказуемо, все пункты коммюнике прошедшей в Швейцарии конференции оказались лишь чисто декларативными.

«Освобождение всех военнопленных, передача контроля за ядерными объектами Киеву, открытие морских путей на Черном море и прочее в условиях продолжающихся боевых действий является полным абсурдом и технически невыполнимой затеей», - сказал политолог.

Примечательно, что коммюнике не содержит прямых территориальных претензий Киева к России, что является важным сигналом в контексте недавно озвученной мирной формулы Владимира Путина.

«Судя по всему, западные кураторы Зеленского сейчас серьезно рассматривают разные варианты дальнейших действий в контексте Украинского кризиса и в том числе активно обсуждают его завершение на условиях России», - обозначил Бобров.

Одним из маркеров дипломатического провала швейцарской конференции выступил тот факт, что значительная часть мировых держав конференцию проигнорировали, а почти четверть участников отказались подписывать итоговое коммюнике.

«На мой взгляд то, что большинство участников мирной конференции в Бюргенштоке отметили, что без России любые переговоры бессмысленны и безрезультативны, создает предпосылки для проведения нового этапа уже реальных переговоров с учетом миротворческой позиции России», - добавил эксперт.

Несмотря на то, что Запад в краткосрочной перспективе будет использовать швейцарский кейс против России в дипломатической и информационной борьбе, в долгосрочной перспективе западные страны сами создают предпосылки для начала настоящего мирного урегулирования, что станет концом киевского режима.