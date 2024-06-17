Политолог разъяснил, почему не все страны подписали коммюнике по конференции по Украине
Предсказуемо, все пункты коммюнике прошедшей в Швейцарии конференции по Украине оказались лишь чисто декларативными, сообщил РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Константин Бобров.
Предсказуемо, все пункты коммюнике прошедшей в Швейцарии конференции оказались лишь чисто декларативными.
«Освобождение всех военнопленных, передача контроля за ядерными объектами Киеву, открытие морских путей на Черном море и прочее в условиях продолжающихся боевых действий является полным абсурдом и технически невыполнимой затеей», - сказал политолог.
Примечательно, что коммюнике не содержит прямых территориальных претензий Киева к России, что является важным сигналом в контексте недавно озвученной мирной формулы Владимира Путина.
«Судя по всему, западные кураторы Зеленского сейчас серьезно рассматривают разные варианты дальнейших действий в контексте Украинского кризиса и в том числе активно обсуждают его завершение на условиях России», - обозначил Бобров.
Одним из маркеров дипломатического провала швейцарской конференции выступил тот факт, что значительная часть мировых держав конференцию проигнорировали, а почти четверть участников отказались подписывать итоговое коммюнике.
«На мой взгляд то, что большинство участников мирной конференции в Бюргенштоке отметили, что без России любые переговоры бессмысленны и безрезультативны, создает предпосылки для проведения нового этапа уже реальных переговоров с учетом миротворческой позиции России», - добавил эксперт.
Несмотря на то, что Запад в краткосрочной перспективе будет использовать швейцарский кейс против России в дипломатической и информационной борьбе, в долгосрочной перспективе западные страны сами создают предпосылки для начала настоящего мирного урегулирования, что станет концом киевского режима.