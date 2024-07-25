Политолог рассказал, почему внутриполитическая система США подвергается критике

За последние несколько лет не только избирательный процесс в Штатах подвергается все большей критике, но и работа различных служб, полиции и других институтов правопорядка. Дополнительная «охота на ведьм» в этом контексте может оказать негативное влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян.

Директор секретной службы США Кимберли Читл подала заявление об отставке после недавнего покушения на бывшего президента Дональда Трампа. Читл признала, что покушение стало «самым значительным провалом в деятельности Секретной службы за последние десятилетия» и взяла на себя ответственность за инцидент.

«Примечательно, что призывы к ее отстранению от должности звучали от представителей обеих партий в Конгрессе, а сама Читл изначально не хотела покидать свой пост», — сказал Аджамян.

Для Трампа такая рокировка — это очередной козырь в предвыборной гонке, ведь он может использовать отставку как символ неэффективной работы секретной службы и тем самым набрать дополнительные политические очки, отметил эксперт.

«Сейчас есть немало теорий о намеренном допущении покушения. Конечно, к ним можно относиться как к конспирологическим, но, думаю, если Трамп все же станет президентом, он осуществит дополнительную проверку всех обстоятельств по поводу инцидента», — добавил политолог.

Если проверка будет осуществлена, ее результаты могут спровоцировать дополнительные трения внутри всей политической системы США, считает он.

«За последние несколько лет не только избирательный процесс в Штатах подвергается все большей критике, но и работа различных служб, полиции и других институтов правопорядка. Дополнительная „охота на ведьм“ в этом контексте может оказать негативное влияние на внутриполитическую ситуацию в стране», — обозначил эксперт.

Покушение на бывшего президента и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа произошло 13 июля 2024 года в результате стрельбы на митинге в Батлере в рамках предвыборной кампании. Одна из пуль прошла в миллиметрах от головы Трампа, прострелив ему ухо.