Политолог рассказал о преимуществе россиян объединяться в тяжелые моменты

В России традиционно особое внимание уделяется такому качеству как милосердие, когда один готов помочь в тяготах другому. Именно поэтому в России празднуется национальный день донора. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Георгий Забаринский.

«Ежедневно тысячи наших сограждан участвуют в сдаче крови. Наше общество объединяется еще сильнее, когда потребность в переливании особенно высока. И уже десятки тысяч выстраиваются в очереди, чтобы помочь пострадавшим в катастрофах, террористических актах и иных чрезвычайных ситуациях. Невозможно не упомянуть и тех, кто сдает кровь на нужды бойцов в зоне СВО и для граждан, пострадавших от террористических обстрелов ВСУ», - сказал эксперт.

В критических ситуациях потребность в донорской крови особенно высока, и каждый, кто ответственно относится к своему здоровью и не обладает противопоказаниями, может совершить доброе дело, сдав кровь.

Государство всячески поддерживает стремление граждан стать донорами. Благодаря цифровизации на госуслугах и региональных порталах можно получить исчерпывающую информацию об особенностях процедуры, о противопоказаниях и льготах. Среди последних можно выделить право на выходной в день сдачи крови, а также на дополнительный день к ежегодному отпуску.

«Важно внимательно относиться к состоянию здоровья донора, его самочувствию, поэтому законом предусмотрена материальная компенсация на оплату питания, ведь после процедуры донации организму необходимо восполнить силы», - добавил эксперт.