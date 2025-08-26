Политолог рассказал о последствиях ссоры Украины и Польши

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев заявил, что очередной спор Украины и Польши приведет к серьезному осложнению их отношений. Так специалист прокомментировал угрозы со стороны Киева в ответ на план Варшавы признать бандеровскую символику фашистской , сообщает Газета.ru .

«Недавние заявления из Польши не имеют никакого значения, пока продолжается российско-украинский конфликт. Поляки перейдут от слов к делу только тогда, когда будет достигнут более или менее приемлемый для стран Евросоюза и НАТО, включая Польшу, результат: то есть только после того, как Украина будет жестко отделена от России», — заявил Трухачев.

Тем не менее политолог уверен, что пока поведение Польши на украинском треке не должно измениться. Страна продолжит снабжать киевский режим вооружением, даже если на своей территории что-то будет символически запрещено. На деле республика останется узлом по помощи Киеву.

По мнению эксперта, дело заключается в том, что Россия для польских властей является большим злом, в то время как Степан Бандера — значительно меньшее. Более того, вся политика страны заточена против России, в связи с чем Трухачев заявил, что нет смысла искать признаки конфликта между Варшавой и Киевом для попытки вбить клин между ними.