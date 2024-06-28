Политолог рассказал о новых угрозах для России из-за очередного саммита НАТО

На предстоящем саммите НАТО стоит ожидать объявления о начале миссии для координации усилий блока в одной из стран Североатлантического альянса по созданию видимости помощи Украине, сообщил РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Иван Кузменкин.

«Символично, что очередной саммит НАТО пройдет именно в Вашингтоне, который уже много лет является фактическим центром принятия всех ключевых решений по безопасности в Европе. На саммите в роли нового генсека НАТО будет выступать Марк Рютте. Очевидно, что назначение нового генсека НАТО несет для России новые риски, связанные с позицией Рютте по Украине. В свою бытность премьером Нидерландов Рютте выражал очень активную поддержку Украине, в том числе выделением не только финансовых средств, но и систем вооружения», — сказал политолог.

Саммит НАТО будет посвящен вопросам «приверженности» курса Коллективного Запада оказывать всестороннюю поддержку Украине. Ожидаемого приглашения в альянс Украина по очевидным причинам вновь не получит.

«Разумеется, обозначенные президентом РФ Владимиром Путиным условия мира также станут одной из тем обсуждения на саммите, однако глупость западных чиновников и длинная рука США в очередной раз заставит отвергнуть конструктивное предложение России по урегулированию конфликта на Украине», — добавил эксперт.

Ранее шли обсуждения, чтобы в качестве «хаба» выступила Польша.

«Стоит признать, что создание такого головного центра для оценки и принятия решений по Украине объективно выглядит очередной попыткой фарса. Центр принятия решений давно есть в США, там он и останется. Основной целью миссии будет обучение пилотов для F-16, которые очень скоро начнут поступать на Украину», — заключил Кузменкин.