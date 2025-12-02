Политолог рассказал, кто на самом деле ведет Европу к войне с Россией

Провокационные заявления европейских военных, попытки переложить ответственность на Москву и готовность Лондона, Парижа и Берлина к дальнейшей эскалации создают основу для крупного конфликта, заявил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Заявления европейских политиков и военных деятелей, таких как руководитель французского Генштаба генерал Мандон, носят безответственный и провокационный характер. Они нацелены на то, чтобы обвинить Россию в эскалации международной обстановки. То есть, по сути, европейцы сейчас превратились в партию войны и используют демагогические приемы, — перекладывают с больной головы на здоровую», — сказал Сипров.

Он подчеркнул, что Россия обвиняется огульно, при этом абсолютно игнорируется тот факт, что военная доктрина РФ, а до этого и военная доктрина Советского Союза были оборонительными.

«Наша страна не готовится к ведению агрессивной войны и не собирается ни на кого нападать. Таким образом, большой европейский конфликт может возникнуть только по инициативе самих европейцев, а конкретно — наиболее воинственно и агрессивно настроенных политических кругов. Прежде всего Великобритании, Франции и примкнувшей к ним Германии. Вот, пожалуй, эти три государства сейчас играют одну партию в европейском ансамбле сторонников дальнейшей эскалации напряженности в Восточной Европе», — пояснил эксперт.

Сипров отметил, что Польша и Румыния, ранее занимавшие радикальные антироссийские позиции, сейчас стали более сдержанными в своей риторике и не допускают откровенно агрессивных высказываний в адрес России.

Он также напомнил, что актами агрессии по российскому законодательству считаются:

— вторжение на нашу территорию или удары с воздуха по ней;

— блокада портов и побережья;

— атаки на российские войска в любом месте, например, на наш миротворческий контингент в Приднестровье;

— иностранная интервенция на территории новых регионов;

— переброска на территорию России бандформирований, вроде террористической организации «Русский добровольческий корпус»*.

* Организация признана террористической и запрещена в России.

