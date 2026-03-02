Политолог рассказал, как смена власти в Иране ударит по России

Падение действующего режима в Иране и приход к власти прозападных сил могут привести к развороту Тегерана на антироссийский курс, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Падение режима в Иране и формирование территории, на которой будет царить хаос, либо переформатирование режима в Тегеране с заменой действующего руководства на политиков, лояльных Западу, естественно, приведет к тому, что страна встанет на антироссийский курс. Это, кстати, логично укладывается в так называемый план „Анаконда“, который еще в советские времена предложил Збигнев Бжезинский», — сказал Сипров.

Он пояснил, что, согласно плану Бжезинского, предполагалось создание по периметру границ тогда еще Советского Союза пояса враждебных режимов.

«Как мы видим, сегодня этот план активно реализуется. Так, например, откровенно антироссийскую позицию занял Азербайджан. Если учесть, что Иран находится по соседству и через его территорию проходит глобальный логистический коридор „Север — Юг“, то стратегическое значение этой страны для России невозможно переоценить. С другой стороны, очевидно, что Запад стремится установить политический контроль над Ираном, в том числе с целью экономического удушения нашей страны», — отметил политолог.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.