Политолог раскрыл планы канцлера Германии Олафа Шольца

Немецкий политолог Александр Рар считает, что канцлер Германии Олаф Шольц планирует договориться с Евросоюзом, чтобы вместе противостоять США. По мнению эксперта, инициатива президента США Дональда Трампа о возможном подписании мирного соглашения с Россией вызывает у Берлина тревогу, так как может привести к зависимости Европы от американского влияния, сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что внезапно Дональд Трамп изъявил желание заключить мирный договор с президентом России Владимиром Путиным, «пренебрегая интересами украинского народа и европейских стран». Рар убежден, что Шольц видит в этом угрозу для независимости Европы и начинает взаимодействовать с другими государствами ЕС для противостояния США.

Политолог также уточнил, что за последние три года Германия предоставила Украине вооружение на миллионы евро. По мнению эксперта, канцлер надеется, что укрепленная Украина станет залогом безопасности всего европейского континента перед угрозой со стороны России.

«Для Шольца война против Украины означает войну со всей либеральной Европой, с ее либеральными ценностями», — заключил Рар.