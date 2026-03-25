Политолог раскрыл отношение Мелании Трамп к Зеленской

Политолог Владимир Скачко заявил, что Мелания Трамп демонстрирует сдержанность и дистанцию по отношению к Елене Зеленской. Поводом для комментария стала казусная ситуация в столице США, сообщает aif.ru .

На саммите глобальной коалиции «Содействуем будущему вместе» в Вашингтоне Елена Зеленская поблагодарила США, обратившись к пустому креслу первой леди. Мелания Трамп покинула зал спустя семь минут после начала мероприятия.

По мнению ряда экспертов, Зеленская публично обратила внимание на ранний уход Мелании, что вызвало резонанс.

«Я наблюдал за Меланией только по телевидению. Мелания — холодная и сдержанная дама. И вот трудно разобрать: эта брезгливая маска превосходства, с которой она смотрит на всех, кто копошится в ее предбаннике, или она с трудом сдерживает презрение к таким, как Зеленские», — отметил Скачко.

Он добавил, что Мелания Трамп не демонстрировала особой теплоты при редких встречах с супругой президента Украины.

«Мелания Трамп поэтому и избегает с Зеленской встреч, так как не считает ее кем-то особо значимым, как и самого главу киевского режима. Первая леди США относится к ним как к протокольным эпизодам, отвертеться от которых нельзя, но и демонстрировать особое отношение к ним она не желает. Мелания Трамп из тех первых леди, которые позволяют себе показывать пренебрежение к тем людям, которых они считают ничтожествами», — заключил Скачко.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.