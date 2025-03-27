Политолог: превращение Украины в военный лагерь не останется без ответа России

Попытки Запада усилить давление на Россию за счет милитаризации Украины приведут лишь к усилению противостояния, сообщил РИАМО политолог, доцент МГУ имени М. В. Ломоносова Артем Косоруков.

«Подобные действия ЕС и НАТО не принесут желаемого результата и не останутся без ответа со стороны Москвы. Попытки ЕС и НАТО усилить давление на Россию через Киев обречены на провал. Ответ Москвы будет жестким и асимметричным, как того требуют обстоятельства», — сказал Косоруков.

По его словам, Брюссель и Вашингтон идут на осознанный риск, пренебрегая стабильностью в Европе ради краткосрочных политических целей.

«Если Брюссель и Вашингтон готовы рисковать стабильностью Европы ради сиюминутных амбиций, им стоит помнить: Россия не оставит без внимания превращение соседних государств в военные лагеря. Современная история уже показала, что геополитические авантюры Запада заканчиваются катастрофами — и нынешний курс лишь подтверждает это правило», — отметил политолог.

Он также добавил, что реальный суверенитет Украины давно утрачен.

«Суверенитет Украины — симулякр, поддерживаемый риторикой „евроинтеграции“. Реальность такова: страна стала разменной монетой в большой игре, где ее будущее принесено в жертву русофобской повестке», — подчеркнул политолог.

По мнению эксперта, Россия остается единственной силой, отстаивающей принципы баланса интересов и безопасности.

«Россия же остается единственной силой, последовательно защищающей прагматичные подходы к безопасности, основанные на балансе сил и интересов, а не на экспансии. Пора Западу осознать: дальнейшая эскалация — путь в никуда. Милитаризация региона лишь приблизит пересечение красной линии, чего они видимо не учитывают», — резюмировал Косоруков.