Политолог озвучил, как РФ может ответить на передачу замороженных активов Украине

Доктор политических наук и профессор Илдус Ярулин рассказал, как, на его взгляд, Россия должна ответить на передачу своих активов в пользу Украины. По мнению эксперта, Москва попадет в трудную ситуацию, но ей придется «рвать те отношения, которые довольно долго строились», сообщает «ФедералПресс» .

Ярулин также отметил, что у российских властей есть возможность конфисковать имущество стран Запада, которое еще осталось в стране. Однако, по словам профессора, есть вариант и полного выхода Москвы из договоров, от которых Европа получает весомую выгоду.

«Потому что отнимать уже особо нечего, давно (страны Европы — ред.) все вывели», — считает Ярулин.

Политолог добавил, что Москва по-прежнему может заморозить европейским компаниям средства, которые должны быть потрачены на выплаты по договорам. Тем не менее, таких денег в России тоже уже осталось немного.