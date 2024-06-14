Политолог оценил возможность перемирия с Украиной после заявления Путина

Формула Путина простая и, возможно, единственная рабочая: полное прекращение огня, вывод украинских войск с территории России, нейтральный и внеблоковый статус Украины, а также отмена санкций против РФ. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Алексей Малинин.

Ранее Путин призвал окончательно завершить конфликт на Украине и постепенно восстанавливать отношения России с Европой. Речь идет не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении.

«Я бы сказал, что это сенсация: президент не просто заявил о готовности к переговорам (это и так наша последовательная позиция), а предложил конкретный план по мирному урегулированию конфликта на Украине», — сказал политолог.

Эксперт добавил, что подобные договоренности должны фиксироваться конкретными документами при посредничестве целого ряда стран, особенно не западных, которые, в отличие от США, не являются де-факто участниками конфликта.

«Еще одна важная деталь: как удачно был выбран момент для подобного предложения! Прямо перед швейцарским так называемым „саммитом мира“, повестка которого теперь явно должна поменяться», — добавил Малинин.

А если повестка не поменяется, и участники продолжат обсуждать мир на условиях Украины (без России), то это в очередной раз продемонстрирует недальновидность той стороны и ее оторванность от реальности, в которой она сейчас никак не может победить на поле боя.

«Конечно, что-то подсказывает, что западные интересанты войны вряд ли захотят прекратить пытаться ослабить нашу страну за счет Украины, как и сам Зеленский вряд ли захочет переходить к мирной жизни, в которой на него вывалится целый шквал претензий и вопросов», — подытожил политолог.