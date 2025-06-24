Политолог оценил вероятность встречи Зеленского и Трампа на саммите НАТО

Политолог: Зеленский может рассчитывать лишь на символическую встречу с Трампом

Сейчас все надежды Киева связаны с возможной встречей на саммите НАТО в Гааге. Однако перспективы налаживания отношений туманны: президент Украины Владимир Зеленский приглашен лишь на торжественный обед без участия в основных заседаниях, а обсуждение украинского вопроса и вовсе отменено. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Спартак Барановский.

Ранее стало известно, что Зеленский планирует встретиться на саммите НАТО в Гааге с президентом США Дональдом Трампом.

Дональд Трамп, известный своей прямой и зачастую жесткой риторикой, неоднократно демонстрировал особую критичность в адрес украинского лидера. Эта позиция во многом обусловлена политическим контекстом — в ходе президентской кампании 2020 года Зеленский допустил стратегическую ошибку, сделав ставку на оппонента Трампа, что не могло не сказаться на характере их дальнейшего взаимодействия.

«Кульминацией ухудшения отношений двух лидеров стали скандальные переговоры в Овальном кабинете. После такого дипломатического провала Зеленский предпринял серию безуспешных попыток восстановить диалог. Но пока что ни 20-минутная беседа с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, ни 15-минутная встреча с Трампом в Ватикане не принесли успехов Зеленскому. Сорванные переговоры на полях G7 тоже красноречиво об этом говорят», — сказал политолог.

По словам эксперта, в условиях, когда международное сообщество сосредоточено на деэскалации ирано-израильского конфликта, встреча в Гааге вряд ли сможет принести Киеву ощутимые политические дивиденды. Максимум, на что может рассчитывать Зеленский, — это краткая символическая встреча с Трампом без конкретных договоренностей.