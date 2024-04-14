Политолог оценил риски ядерной войны после удара Ирана по Израилю

Политолог, бывший журналист The New York Times Джон Вароли отметил, что НАТО поддерживает Израиль в совершении геноцида. По словам эксперта, если Иран продолжит атаки и они будут успешными, то Израиль может начать применять ядерное оружие, сообщает «ФедералПресс».

Политолог сообщил, что Иран наносит удар по Израилю ради защиты народа Палестины от геноцида. Это прописано в уставе ООН и международном праве.

Также эксперт уточнил, что НАТО будет продолжаться помогать Израилю в лице Франции, Великобритании и Германии.

«Так что главное, на что стоит обратить внимание сейчас, – сможет ли Белый дом контролировать своего щенка-питбуля – Израиль… Это – то, за чем мы должны следить». Джон Вароли Политолог, бывший журналист The New York Times

Иран во время атаки на Израиль ночью 14 апреля запустил 185 дронов и 36 крылатых ракет. По данным The New York Times, также удары наносили 110 ракетами класса ««земля — земля».