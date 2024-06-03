Политолог: отношения КНР и Великобритании в области безопасности будут угасать

На фоне новостей о вербовке Великобританией чиновников из центральных государственных органов Китая можно только спрогнозировать дальнейшее угасание отношений в области безопасности, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

Ранее сообщалось, что, по информации министерства государственной безопасности КНР, британская MI6 завербовала двух сотрудников центральных госорганов страны. С британской разведкой сотрудничал гражданин КНР по фамилии Ван, который ранее обучался в Англии по программе двусторонних обменов в сфере образования, а также его жена Чжоу.

«Отношения будут медленно угасать в области безопасности. Но надо понимать, что там и так нет сотрудничества по линии спецслужб. Китай и Великобритания не работают в сфере противодействия терроризму сообща, поэтому может быть, например, отзыв посла или какие-то демарши», — сказал Косоруков.

Он добавил, что разведка MI6 — одна из самых активных наступательных в мире и вербовка китайских чиновников неудивительна.

«Я уверен, что эта работа идет на постоянной основе и что на каком-то этапе будут такие случаи раскрываться, подтверждаться многократно. Но надо тоже понимать, что и Китай не сидит на месте, тоже ведется подобная работа. Судить надо очень осторожно. Все-таки публичные сообщения о том, что кого-то раскрыли, не подтверждаются стороной, которую в этом обвиняют», — отметил политолог.

Косоруков напомнил, что Великобритания — лидер по использованию мягкой силы. Поэтому здесь может быть сделан акцент со стороны КНР на ограничение для своих граждан по поездкам туда.