Мингосбезопасности КНР: разведка Британии завербовала двух китайских чиновников

По информации министерства государственной безопасности КНР, британская МИ-6 завербовала двух сотрудников центральных госорганов страны. Об этом сообщает ТАСС .

В Китае раскрыли крупное дело о шпионаже. С британской разведкой сотрудничал гражданин КНР по фамилии Ван, который ранее обучался в Англии по программе двусторонних обменов в сфере образования, а также его жена Чжоу.

Как уточнили в Мингосбезопасности, сначала Ван за высокую плату предоставлял МИ-6 консалтинговые услуги. А затем китаец прошел профподготовку и вернулся на родину. Чуть позже к МИ-6 присоединилась и жена завербованного.

Китайские специалисты провели тщательное тайное расследование. Они смогли получить веские доказательства вины супружеской пары.