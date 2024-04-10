Политолог объяснил, зачем Зеленский заявил о плане контрнаступления

Ранее Зеленский сообщил, что у Украины есть план контрнаступления. Он подчеркнул, что Киев не пойдет на заморозку конфликта с Россией.

«Здесь, я думаю, у Зеленского просто нет альтернативных решений. Он фигура несамостоятельная, поставлен на этот пост для реализации исключительно военного сценария разрешения данного конфликта. Все, что он продвигает, — война до победного конца и до последнего украинца. Это какой-то сюрреализм и бонапартизм. Он понимает, что даже если попытаться сказать что-то против американского господина, то его тут же сместят с этой должности со всеми вытекающими отсюда коррупционными уголовными делами против него и его ближайшего окружения», — сказал Косоруков.

Он добавил, что на Западе и так понимают, что Украина проигрывает войну и в долгосрочном плане у нее шансов просто нет. НАТО не собирается вмешиваться напрямую и вводить свои войска, но в этом смысле Украину продолжают использовать как все более стачивающийся инструмент по ослаблению России.

«Обратите внимание, что еще в 2014 году, если бы у США и НАТО было желание, то их войска разместились на Украине официально да и на Донбассе они бы уже давно демонстрировали свой флаг. Там оборудовали бы границу. Там были бы американские морпехи, и с Россией велся совершенно иной диалог о новых границах Украины. Мы этого не видим. То есть никто не собирается защищать Украину и никто не собирается гарантировать ей безопасность», — отметил политолог.

Зеленский как политик

Косоруков уточнил, что до начала избирательной кампании Зеленский не был сильным политиком. Он неопытный, несамостоятельный, управляемый, находящийся, по сути, в ловушке — в логике силового продвижения НАТО на восток.

«Причем он, его семья скупают недвижимость на Западе. Они понимают, что когда выжмут из Украины все ресурсы, то спокойно свалят на Запад и там осядут. Им гарантируют безопасность специальные службы Соединенных Штатов или Великобритании. Со всем, что останется, пускай уже Россия разбирается: спасает жизни, отстраивает города. При этом никто не снимет с России после этого санкции», — рассказал эксперт.

Он резюмировал, что с Зеленским вести переговоры невозможно. Он отказывается, и соответствующие конституционные поправки на Украине уже давно приняты.

«У режима Зе есть признаки террористической деятельности. России придется решать этот вопрос на поле боя, потому что альтернативы просто никто уже нам не оставил. План контрнаступления Зеленского — это программа по утилизации преимущественно мужского населения Украины, за которым последует достаточно серьезная депопуляция. Зе стал фанатиком бандеровской идеологии. Жаль, что из неплохого актера сделали чудовищного политического деятеля с ультраправыми идеями», — заключил политолог.