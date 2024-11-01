Политолог объяснил, зачем США хотят получить доступ в Черное море через Дунай

Интересы США включают не только Черное море, где они хотят получить доступ к порту через Дунай, но и расширение своего присутствия. Это позволило бы стране оказывать давление на Россию, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Соединенные Штаты после окончания холодной войны рассматривают себя как победителей. Теперь они стремятся „обрабатывать“ Европу, размещая там свои базы. Их интересы включают не только Черное море, где они хотят получить доступ к порту через Дунай, но и расширение присутствия за счет снятия ограничений на количество кораблей третьих стран в этом регионе. Это позволило бы США контролировать Черное море и оказывать давление на Россию», — сказал политолог.

При этом США осознают, что любое размещение кораблей в Черном море не сможет кардинально изменить баланс сил и приведет к тому, что эти корабли станут законной целью, добавил политолог.

«Разработка „дунайского вектора“ привлекательна для США: через дунайские порты они могут напрямую отправлять военные грузы в Украину и обеспечивать их защиту, что приведет к еще большему вмешательству в украинский конфликт. Однако такие действия угрожают союзникам США по НАТО в Европе, так как усиливают напряженность и могут вызвать ответные меры», — рассказал эксперт.

Косоруков заключил, что все действия без согласия России по вопросам Черного моря или других стратегических регионов воспринимаются как провокация, но серьезное военное присутствие в Черном море невозможно, поскольку это фактически прямое участие в конфликте на Украине.

Ранее помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что США и их партнеры по Североатлантическому альянсу хотят поменять режим проливов и применять в военной сфере внутренние водные пути ЕС, чтобы получить доступ к Черному морю.