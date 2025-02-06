Бывший канцлер Германии Ангела Меркель понимает, что ей необходимо до конца отстаивать позицию, согласно которой неудачный кейс Украины нужно свести хотя бы к ничьей, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

Ранее Меркель призвала Европу и США подумать о том, каким образом дальше поддерживать Украину, чтобы она оставалась суверенной, а Россия не победила в конфликте. По мнению Меркель, Украина должна оставаться «суверенным демократическим государством».

«Меркель понимает, что ей необходимо до конца отстаивать позицию, согласно которой неудачный кейс Украины нужно свести хотя бы к ничьей — то есть не дать России победить. По сути, она действует в рамках интересов deep state, подрывая политику, которую предлагает тот же (лидер Христианско-демократического союза Фридрих — ред.) Мерц», — сказал Косоруков.

Он добавил, что Меркель лоббирует продолжение конфликта вплоть до «победы» Запада на Украине. Понятно, что этого не получится, но она не готова поступиться своей позицией.

«В данном случае Меркель верна, скажем так, позиции deep state в Германии — военно-промышленных кругов, финансовых элит, в целом отстаивающих евроатлантическую, проамериканскую, либеральную линию. Здесь все предельно ясно: согласно Меркель, есть союзнические обязательства перед США, „благотворное“ присутствие американских войск на территории Германии и необходимость бороться с угрозой с востока, то есть с Россией», — рассказал политолог.

Влияние США

Косоруков отметил, что все-таки влияние американских денег, фондов, СМИ, частных инвесторов столь велико, что половина немецкой элиты буквально связана по рукам и ногам обязательствами перед США.

«Это не просто символическое заявление — это реальный фактор, влияющий на политику Запада и на роль США в континентальной Европе. В лице Меркель, в лице (канцлера Германии Олафа — ред.) Шольца, в лице явно некомпетентной (министра иностранных дел Германии Анналены — ред.) Бербок (очень жалко эту девушку) у США есть надежные союзники, которые продвигают американскую линию», — поделился эксперт.

Он констатировал, что, по сути, США ставят во главу Германии нужных им людей, чтобы реализовывать американский курс в Европе, даже если он невыгоден самой Германии, разрушителен для национальных интересов немцев и ставит под угрозу систему безопасности Европы. Американцев это не волнует — это не их континент, они просто извлекают выгоду из сложившейся ситуации.

«Есть страны, которые активно содействуют американцам, разрушая при этом себя: Польша, Прибалтика, нынешняя Украина. А есть страны, которые теряют свои позиции, но все равно следуют общей линии США — Германия, Франция. Они продолжают поддерживать экспансию НАТО, давление на Евразию, продвижение геополитических интересов Запада. Это глупая, бессмысленная стратегия с огромными издержками. Великие европейские нации не должны быть прислужниками чужих интересов», — резюмировал Косоруков.