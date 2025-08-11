Политолог объяснил, почему Трамп отодвигает Европу от переговоров
Фото - © РИА Новости
Политолог, член экспертного клуба «Дигория», преподаватель ИОН РАНХиГС Артемий Атаманенко, рассматривая встречу между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, отметил ее значимость в контексте символической стратегии американского президента. По словам эксперта, Трамп активно распространяет среди европейских лидеров мысль о том, что он единственный, кого российский лидер Путин уважает и с кем готов вести диалог, сообщает «ФедералПресс».
«Европейские страны к текущей встрече не привлечены целенаправленно. В этом проявляется избранная Трампом стратегия — взять на себя все политические решения, а экономические издержки и операционное управление, то есть наиболее затратные части, отдать странам Европы», — отметил Атаманенко.
По его словам, российская сторона осознает, что участие европейских и украинских представителей в саммите создаст препятствия для достижения договоренностей в вопросе мирного разрешения конфликта. Поэтому инициативы по вовлечению Владимира Зеленского в переговорный процесс отклоняются и Москвой, и Вашингтоном.
Неожиданным решением стал выбор Аляски местом проведения переговоров.
Традиционно официальные российско-американские коммуникации проходят в странах Востока, однако в данном случае Трамп пригласил главу российского государства на территорию Соединенных Штатов, которая ранее принадлежала России, подчеркнул политолог.
Выбор Аляски укладывается в стратегию Путина по продвижению исторического фактора в дипломатии: в прошлом Аляска уже была точкой соприкосновения интересов России и США, и теперь у обеих стран появляется шанс повторить этот успех.