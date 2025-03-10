Политолог объяснил, почему США не введут новые санкции против России

Введение новых санкций в адрес России со стороны США маловероятно, так как это не нанесет ущерба экономике РФ, а только сблизит страну с Китаем, чего не хочет команда президента Америки Дональда Трампа, об этом сообщил РИАМО политолог и директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Это все продолжение старой истории. Когда Трамп избрался, он сказал: „Я знаю, как закончить конфликт на Украине“, а что он дальше говорил, уже никто не слушал. А сказал он, что надо обрушить цену на нефть, тогда у русских кончатся деньги и война завершится», — считает Журавлев.

Он добавил, что товарный оборот между США и Россией очень низкий, из-за этого гипотетические санкции со стороны Америки не возымеют успеха. Это негативно скажется лишь на благополучии российских олигархов.

Журавлев напомнил, что одна из целей администрации Трампа ухудшить отношения Китая и России. Новые санкции США лишь подтолкнут РФ навстречу Поднебесной.