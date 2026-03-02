Политолог объяснил, почему Хаменеи не укрывался перед ударом США

Эксперт Шершун — о смерти Хаменеи: это был осознанный выбор лидера Ирана

Политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Сергей Шершун заявил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи сознательно не скрывался перед авиаударом США и Израиля 28 февраля, сообщает «ФедералПресс» .

По словам эксперта, Тегеран действует в условиях жесткого военного и экономического давления и отвечает ударами по американской инфраструктуре в регионе.

«Ситуация с Ираном показывает, как вынуждено действовать государство, которому нечего терять. Они оказывают реальное сопротивление в ответ на возможную угрозу потери государственности», — отметил Шершун.

Политолог подчеркнул, что поведение Хаменеи вписывается в эту логику. Лидер Ирана, по его оценке, заранее допускал возможность покушения, однако до конца не скрывался и не покидал публичное пространство. Эксперт считает, что это был не просчет охраны, а личное решение, продиктованное политической культурой страны, где религиозный лидер воспринимается как носитель миссии.

«Его поступок резко контрастирует с поведением Зеленского, безопасность которого обеспечивается внешними игроками», — пояснил Шершун.

Он добавил, что размещение военных объектов США и НАТО делает территории потенциальной целью. По мнению эксперта, события на Ближнем Востоке демонстрируют ослабление международного права и усиление «права сильного», что повышает риски для глобальной безопасности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.