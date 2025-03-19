Элиты Европы боятся любого сближения Москвы и Вашингтона, так как оно подрывает их монополию на определение «правил игры», сообщил РИАМО политолог МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

18 марта состоялся второй телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Центральной темой переговоров стало урегулирование украинского конфликта.

«Показательно, что европейские СМИ, комментируя переговоры, тут же переключились на старые мифы о „вмешательстве в выборы“ или „агрессии“, игнорируя суть диалога. Это подтверждает: элиты Европы боятся любого сближения Москвы и Вашингтона, так как оно подрывает их монополию на определение „правил игры“. Россия же демонстрирует, что готова к сотрудничеству, но не в ущерб своему суверенитету», — сказал Косоруков.

Он обратил внимание на то, что диалог прошел в характерной для обоих лидеров манере: Путин сохранял спокойствие и сфокусированность на долгосрочных целях, Трамп — прямолинейность, подчеркивающую его подход к политике как к сделке. Однако важно, что за этим стоят не личные амбиции, а осознание взаимозависимости мировых процессов.

«Отсутствие публичной конфронтации, несмотря на давление внутриполитических элит США, указывает на зрелость обоих лидеров. В эпоху, когда Запад культивирует образ России как угрозы, сам факт диалога — уже вызов русофобскому нарративу. Ключевые темы, судя по официальным заявлениям, касались стратегической стабильности, контроля над вооружениями и региональных конфликтов. Важно, что Трамп, вопреки риторике своих советников, не стал увязывать это с другими темами, что говорит о понимании им опасности дестабилизации», — отметил политолог.

Косоруков указал на то, что экономическая тема, включая энергетику и санкции, также была затронута.

«Россия не раз предлагала США перезагрузку отношений на основе взаимной выгоды, но Вашингтон, находясь в плену идеологических клише, блокирует даже проекты вроде „Северного потока — 2“. Однако Трамп, в отличие от своих предшественников, открыто критикует европейских союзников за неблагодарность, что косвенно созвучно российской позиции о недопустимости экономического шантажа», — резюмировал политолог.